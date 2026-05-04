POL-COE: Dülmen, Am Teigelofen/ Schwarzer BMW 535d xDrive beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat an der Straße Am Teigelofen einen schwarzen BMW 535d xDrive beschädigt. Zwischen 12 Uhr am Freitag (01.05.26) und 12.55 Uhr am Samstag (02.05.26) stand das Auto in einer Parkbox. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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