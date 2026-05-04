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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Teigelofen/ Schwarzer BMW 535d xDrive beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Straße Am Teigelofen einen schwarzen BMW 535d xDrive beschädigt. Zwischen 12 Uhr am Freitag (01.05.26) und 12.55 Uhr am Samstag (02.05.26) stand das Auto in einer Parkbox. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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