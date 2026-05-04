Coesfeld (ots) - Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss Widerstand geleistet hat am Sonntag (03.05.26) eine 26-jährige Frau aus Coesfeld. Gegen 00.05 Uhr fuhr sie in ihrem Auto über eine Verkehrsinsel an der L581 und beschädigte die Beschilderung auf dieser. Ein 29-jähriger Coesfelder sah, dass die Frau auf die Straße lief. Er sprach sie daraufhin an und wollte sie von der Straße begleiten, ...

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