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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Sandstraße
Motorradfahrer touchiert Wildtier und verletzt sich am Fuß

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Selm, touchierte mit seinem Fuß am 30.04.2026, gegen 21.50 Uhr, ein aus dem Graben der Sandstraße in Nordkirchen, Cappelle auf die Fahrbahn laufendes Wildtier (vermutlich Rehwild). Dabei stürzte er zwar nicht, verletzte sich aber am Fuß. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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