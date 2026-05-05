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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße
Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann verließ am 04.05.2026, gegen 18.20 Uhr, mit sechs Packungen Kaffee einen Verbrauchermarkt auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lüdinghausen durch den Eingangsbereich, ohne diese zuvor bezahlt zu haben. Die Marktleiterin beobachtete den Diebstahl und sprach den Unbekannten im Eingangsbereich an. Dieser stieß sie mit seinem Körper zur Seite und versuchte mit dem Diebesgut zu flüchten. Die Marktleiterin konnte sich an seinem Rucksack festhalten, um nicht zu fallen. Der Tatverdächtige ließ den Rucksack samt Diebesgut daraufhin fallen, um flüchten zu können. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Täter nicht allein arggierte sondern eine weitere Person in der Zeit "Schmiere" gestanden hatte.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

   - männlich
   - ca. 20-25 Jahre alt
   - ca. 175-180cm groß
   - schlanke Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - bekleidet mit schwarzer Jacke., schwarzer Hose mit Fransen 
     beiden Hosenbeinen und weißen Nike Sneaker

2. Person:

   - männlich
   - ca. 30 bis 40 Jahre alt
   - ca. 175-180cm groß
   - kräftige Statur
   - schlankes Erscheinungsbild
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - bekleidet mit blauem Pullover, blauer Jeanshose, blauem Basecap,
     weißem T-Shirt und blauen Sneaker

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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