POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Lichtkuppeln an Turnhalle beschädigt
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 16:00 Uhr bis Montag (04.05.), 08:00 Uhr insgesamt sechs Lichtkuppeln auf dem Dach der Turnhalle der Anne-Frank-Gesamtschule. Diese erreichten sie vermutlich von außen über eine Nottreppe. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.
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