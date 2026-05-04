POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Lichtkuppeln an Turnhalle beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Selm, touchierte mit seinem Fuß am 30.04.2026, gegen 21.50 Uhr, ein aus dem Graben der Sandstraße in Nordkirchen, Cappelle auf die Fahrbahn laufendes Wildtier (vermutlich Rehwild). Dabei stürzte er zwar nicht, verletzte sich aber am Fuß. Ein Rettungswagen ...

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