PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz an der Straße Am Wasserturm haben Unbekannte einen Citroen Jumpy aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (05.05.26) und 12.15 Uhr am Mittwoch (06.05.26) schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 10:59

    POL-COE: Dülmen, An der Wette / Radfahrerin angefahren - Autofahrer flüchtet

    Coesfeld (ots) - Eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen befuhr am 05.05.2026, gegen 07.50 Uhr, die Straße "An der Wette" in Dülmen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte sie beim Rückwärtsfahren. Die Radfahrerin konnte zwar einen kompletten Sturz verhindern, verletzte sich bei dem Unfall jedoch am Knie. Der Autofahrer flüchtete, ohne seinen ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:44

    POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Lichtkuppeln an Turnhalle beschädigt

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 16:00 Uhr bis Montag (04.05.), 08:00 Uhr insgesamt sechs Lichtkuppeln auf dem Dach der Turnhalle der Anne-Frank-Gesamtschule. Diese erreichten sie vermutlich von außen über eine Nottreppe. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren