POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz an der Straße Am Wasserturm haben Unbekannte einen Citroen Jumpy aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (05.05.26) und 12.15 Uhr am Mittwoch (06.05.26) schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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