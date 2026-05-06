POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen befuhr am 05.05.2026, gegen 07.50 Uhr, die Straße "An der Wette" in Dülmen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte sie beim Rückwärtsfahren. Die Radfahrerin konnte zwar einen kompletten Sturz verhindern, verletzte sich bei dem Unfall jedoch am Knie. Der Autofahrer flüchtete, ohne seinen ...

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