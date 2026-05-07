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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58, Brochtrup/ Zusammenstoß bei Überholmanöver

Coesfeld (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der B58 sind in der Bauerschaft Brochtrup am Mittwoch (06.05.26) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr befuhren ein 45-jähriger Mann aus Münster und ein 25-jähriger Mann aus Hamm die Bundesstraße in Richtung Lüdinghausen.

Der 25-Jährige scherte auf gerader Strecke zum Überholen aus. Als er sich auf Höhe des 45-Jährigen befand, wollte dieser links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, worauf es zum Zusammenstoß kam. Das Auto des Münsteraners fuhr dadurch in den Graben.

Der 45-Jährige sowie sein 27-jähriger Mitfahrer aus Münster kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Mann aus Hamm blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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