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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Liudostraße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 06.05.2026, gegen 15.40 Uhr bis 18.15 Uhr, den auf der Liudostraße in Lüdinghausen geparkten weißen BMW eines 59-jährigen Nordkircheners und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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