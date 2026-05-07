POL-COE: Lüdinghausen, Liudostraße
Unfallflucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 06.05.2026, gegen 15.40 Uhr bis 18.15 Uhr, den auf der Liudostraße in Lüdinghausen geparkten weißen BMW eines 59-jährigen Nordkircheners und flüchtete.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
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Fax: 02541-14-195
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