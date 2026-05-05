Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der Mindener Straße

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montag, den 04.05.2026, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Mindener Straße (L 441) im Stadtgebiet Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Schaumburg mit einem Sattelschlepper die Mindener Straße in Fahrtrichtung Todenmann. Zeitgleich kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr.

Trotz Hupens zeigte der unbekannte Fahrer keine Reaktion, sodass der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der Folge kollidierte der Sattelschlepper mit einem am Straßenrand befindlichen Verkehrszeichen (Überholverbot, Zeichen 276).

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.250 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751 / 96460 zu melden.

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