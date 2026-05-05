PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der Mindener Straße

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montag, den 04.05.2026, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Mindener Straße (L 441) im Stadtgebiet Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Schaumburg mit einem Sattelschlepper die Mindener Straße in Fahrtrichtung Todenmann. Zeitgleich kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr.

Trotz Hupens zeigte der unbekannte Fahrer keine Reaktion, sodass der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der Folge kollidierte der Sattelschlepper mit einem am Straßenrand befindlichen Verkehrszeichen (Überholverbot, Zeichen 276).

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.250 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751 / 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 10:03

    POL-NI: Sachbeschädigung in Gärtnerei - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (Thi) In der Zeit von Sonntag, 03.05.2026, 18:20 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 08:30 Uhr, kam es am Grabbeweg 11 in Rinteln zu einer Sachbeschädigung an einer Gärtnerei. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter drei Fensterscheiben der dortigen Gärtnerei. Zwei Fensterscheiben wurden vollständig durch einen geworfenen Gegenstand zerstört. Eine dritte Scheibe hielt dem Wurf ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 16:19

    POL-NI: Rücksichtsloses Fahrverhalten in Nienburg - Fahrradfahrer gefährdet

    Nienburg (ots) - (Thi) In der Nacht zu Montag, dem 04.05.2026, kam es gegen 00:10 Uhr auf der Verdener Straße in Nienburg (Weser) zu einem gefährlichen Verkehrsdelikt durch einen Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines VW Golf mit Nienburger Kennzeichen zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer dicht auf und überholte diesen anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren