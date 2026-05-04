Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 215 - Fahrerin eingeklemmt und per Rettungshubschrauber abtransportiert

Hassel (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag, den 03.05.2026, kam es gegen 15:36 Uhr auf der Bundesstraße 215 zwischen Hassel und Nienburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 77-jährige Frau aus Neustadt am Rübenberge mit ihrem Pkw die B 215 in Fahrtrichtung Nienburg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge streifte das Fahrzeug einen Baum und überschlug sich.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der B 215 zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

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