Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung in Gärtnerei - Polizei sucht Zeugen
Rinteln (ots)
(Thi) In der Zeit von Sonntag, 03.05.2026, 18:20 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 08:30 Uhr, kam es am Grabbeweg 11 in Rinteln zu einer Sachbeschädigung an einer Gärtnerei.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter drei Fensterscheiben der dortigen Gärtnerei. Zwei Fensterscheiben wurden vollständig durch einen geworfenen Gegenstand zerstört. Eine dritte Scheibe hielt dem Wurf zwar stand, wurde jedoch erheblich beschädigt und wies Risse auf.
Als Tatmittel wurde mutmaßlich eine Plastikflasche verwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB eingeleitet.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751-96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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