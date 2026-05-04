Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Trunkenheit im Straßenverkehr - Polizei stoppt stark alkoholisierten Autofahrer
Nienburg (ots)
(Thi) Am Sonntagabend, den 03.05.2026, stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in der Mühlenstraße einen erheblich alkoholisierten Autofahrer fest.
Gegen 19:14 Uhr wurde ein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille.
Dem 49-jährigen Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.
Ein Verkehrsunfall oder eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer konnte glücklicherweise nicht festgestellt werden.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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