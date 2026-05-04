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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rücksichtsloses Fahrverhalten in Nienburg - Fahrradfahrer gefährdet

Nienburg (ots)

(Thi) In der Nacht zu Montag, dem 04.05.2026, kam es gegen 00:10 Uhr auf der Verdener Straße in Nienburg (Weser) zu einem gefährlichen Verkehrsdelikt durch einen Pkw-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines VW Golf mit Nienburger Kennzeichen zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer dicht auf und überholte diesen anschließend innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer eine rote Ampel und gefährdete dabei einen Fahrradfahrer, der sein Fahrrad zu diesem Zeitpunkt über die Fahrbahn schob.

Ohne anzuhalten setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt mit weiterhin stark überhöhter Geschwindigkeit fort.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrradfahrer, der durch das Fahrverhalten konkret gefährdet wurde, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Nienburg aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05021 / 9212-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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