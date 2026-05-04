Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mutige Passanten stoppen Fahrraddieb am Bahnhof - Beschuldigter leistet Widerstand

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntagmorgen, den 03.05.2026, kam es gegen 09:58 Uhr im Bereich des Bahnhofs Nienburg an der Bahnhofstraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl, der durch das entschlossene Eingreifen von Bürgern gestoppt werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Mann das Fahrrad einer Reisenden direkt aus einem Zugabteil und versuchte anschließend, sich zügig vom Tatort zu entfernen. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl jedoch unmittelbar und nahm die Verfolgung des Täters auf.

Auf dem Bahnhofsvorplatz eskalierte die Situation: Mehrere aufmerksame Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und griffen couragiert ein. Gemeinsam gelang es ihnen, den flüchtigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Beschuldigte setzte sich dabei erheblich zur Wehr und versuchte, sich der Festhaltung zu entziehen.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen schließlich sichern. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchten räuberischen Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das beherzte Eingreifen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, bei vergleichbaren Situationen stets die eigene Sicherheit im Blick zu behalten und frühzeitig die Polizei zu verständigen.

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