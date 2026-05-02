Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zweifaches Tötungsdelikt in Rinteln - Tatverdächtige festgenommen

Rinteln (ots)

(Thi) Am Samstag, 02.05.2026, gegen 11:25 Uhr, wurde ein mutmaßliches Tötungsdelikt in der Straße Lindenbreite gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Angehörige die leblosen Körper ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus aufgefunden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten am Tatort Spuren festgestellt werden, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Der Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen einen 22-jährigen Mann aus Bremen, der im Zuge intensiver Ermittlungen am Abend des 02.05.2026 im Bereich Stuhr (OT Groß Mackenstedt) festgestellt und durch Spezialeinsatzkräfte vorläufig festgenommen werden konnte. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde zudem ein weiterer 24-jähriger Mann ebenfalls vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an. Die Tatverdächtigen befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf, werden durch die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg geführt.

Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

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