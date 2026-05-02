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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stärkung der Verkehrssicherheit: Polizei Stolzenau ahndet zahlreiche Verstöße

Stolzenau (ots)

(kes) Am Donnerstag, 30. April 2026, führte das Polizeikommissariat Stolzenau einen Verkehrssicherheitstag mit Schwerpunkt der Kontrolle von E-Scootern durch. Hintergrund der Maßnahme sind steigende Unfallzahlen unter Beteiligung von E-Scootern - sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch im lokalen Bereich.

Ziel des Einsatzes war es, Verkehrsverstöße niedrigschwellig zu ahnden und gleichzeitig die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmenden zu überprüfen - insbesondere im Hinblick auf Alkohol- und Drogenkonsum.

Ein besonderer Fokus lag zudem auch auf der Schulwegsicherung. Kontrollmaßnahmen fanden sowohl zu Schulbeginn als auch zum Schulende an mehreren Schulen statt, darunter das Gymnasium Stolzenau sowie die Oberschulen in Stolzenau, Uchte und Loccum. In den Nachmittags- und Abendstunden verlagerten die Einsatzkräfte ihre Kontrollen in die Ortskerne von Stolzenau, Uchte, Steyerberg, Rehburg und Loccum, wo ein erhöhtes Verkehrsaufkommen von E-Scootern festgestellt wurde.

Insgesamt wurden 65 Verkehrskontrollen durchgeführt, darunter 38 E-Scooter. Die Polizei ahndete 41 Ordnungswidrigkeiten. Zu den häufigsten Verstößen zählten bei Autofahrern das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt, bei E-Scootern die unzulässige Mitnahme von Personen auf dem E-Scooter sowie das Befahren von nicht zulässigen Verkehrsflächen. Zudem wurden deutlich zu junge Fahrzeugführer von E-Scootern festgestellt. Das Mindestalter zur Nutzung von E-Scootern im Straßenverkehr liegt bei 14 Jahren.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte erhebliche Verstöße im Bereich der Fahrtauglichkeit bei zwei Autofahrern fest: Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein weiterer war mit 1,58 Promille alkoholisiert unterwegs und führte sein Fahrzeug trotz bestehenden Fahrverbots. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt, ein Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Weitere Strafverfahren wurden gegen zwei E-Scooter-Fahrer sowie gegen den Fahrer eines Kleinkraftrades eingeleitet, da kein gültiger Versicherungsschutz bestand. In einem Fall kam zusätzlich der Verdacht der Urkundenfälschung hinzu. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neben repressiven Maßnahmen setzte die Polizei auch auf Prävention: Zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche wurden geführt und Informationsmaterial zum sicheren Umgang mit E-Scootern verteilt. Die Maßnahmen stießen bei den Verkehrsteilnehmern auf positive Resonanz. Ergänzend dazu informierte die Polizei im Rahmen einer Themenwoche seit dem 28. April 2026 täglich in kurzen Beiträgen über soziale Netzwerke über relevante Aspekte der Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit E-Scootern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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