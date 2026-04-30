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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Mittwochabend, den 29.04.2026, gegen 17.25 Uhr ereignete sich an der der Scheier Straße in Bückeburg ein Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Bückeburgerin mit ihrem Hyundai die Scheier Straße von Scheie in Richtung Bückeburg, als zu gleicher Zeit eine 18-jährige Meerbeckerin mit ihrem Seat die Scheier Straße in entgegengesetzte Richtung fuhr. Die 18-Jährige beabsichtigte auf der B65 in Fahrtrichtung Minden aufzufahren und übersah dabei den entgegenkommenden Hyundai, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die beiden Frauen, als auch zwei Beifahrerinnen, wurden leicht verletzt mit RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Die PKW wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zum Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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