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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Nienburg - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Dienstag, den 29.04.2026, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, den 30.04.2026, 05:30 Uhr, kam es in der Hegelstraße in 31582 Nienburg, gegenüber der Hausnummer 12, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte hatte ihren blauen Pkw, einen Kia Picanto, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Celler Straße abgestellt. Als sie am Morgen des 30.04.2026 ihr Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie erhebliche Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels sowie am Radkasten fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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