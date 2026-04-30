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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines E-Scooters - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 28.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jahnstraße 35 zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter einen am Fahrradständer mittels Schloss gesicherten E-Scooter. Trotz der Sicherung gelang es dem Täter, das Fahrzeug zu entwenden und unerkannt zu flüchten.

Die Polizei Stadthagen bittet Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der 05721-98220 zu melden.

Insbesondere könnten Beobachtungen zu Personen, die sich an den Fahrradständern aufgehalten haben oder mit einem E-Scooter den Parkplatz verlassen haben, von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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