Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - 28-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Rehburg-Loccum (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 29.04.2026, gegen 15.25 Uhr ist ein 28-jähriger Steimbker mit einem VW an der Wiedensähler Straße/K11 in Rehburg-Loccum verunfallt.

Der Mann befuhr die K11 aus Wiedensahl in Richtung Rehburg-Loccum, als er am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Hierbei durchfuhr er auch einen Weidezaun. Der Mann wurde leicht verletzt. Er wurde durch eine zufällig in der Nähe befindliche RTW-Besatzung medizinisch versorgt. An seinem PKW als auch an dem Zaun entstand Schaden von geschätzt ca. 10.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt.

Der 28-Jährige gab der Polizei gegenüber an, dass ihm ein roter Golf 7 entgegengekommen sei und die Kurve geschnitten habe. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem roten Golf 7 oder dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 in Verbindung zu setzen.

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