Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Nienburg (ots)
(KEM) In der Zeit von Dienstag, ca. 23.55 Uhr, bis Mittwoch, ca. 15 Uhr, wurde ein an der Spreestraße Höhe Hausnr. 1 geparkter BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Radkasten hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell