Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstag, ca. 23.55 Uhr, bis Mittwoch, ca. 15 Uhr, wurde ein an der Spreestraße Höhe Hausnr. 1 geparkter BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Radkasten hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

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