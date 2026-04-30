PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstag, ca. 23.55 Uhr, bis Mittwoch, ca. 15 Uhr, wurde ein an der Spreestraße Höhe Hausnr. 1 geparkter BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Radkasten hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 07:25

    POL-NI: Rehburg-Loccum - Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bei LKW-Fahrer

    Rehburg-Loccum (ots) - (KEM) Nach einem Hinweis von einem Zeugen aufgrund von Fahrauffälligkeiten haben Einsatzkräfte der Polizei Stolzenau am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr einen 37-jährigen LKW-Fahrer an der Münchehäger Straße kontrolliert. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, zudem zeigte der Fahrer Ausfallerscheinungen, ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:10

    POL-NI: Nienburg - Geschädigter zu Verkehrsunfallflucht gesucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 29.04.2026, informierte eine 51-jährige Nienburgerin die Polizei Nienburg, dass sie am Vortag einen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie gab an, am Dienstag zwischen ca. 15.20 und 15.30 Uhr im Bereich Neue Straße Einmündung Große Kirchstraße mit ihrem Ford einen geparkten PKW vorne links im Bereich der Fahrertür/des Kotflügels touchiert zu haben. Bei dem geparkten PKW soll es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren