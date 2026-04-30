Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Geschädigter zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 29.04.2026, informierte eine 51-jährige Nienburgerin die Polizei Nienburg, dass sie am Vortag einen Verkehrsunfall verursacht habe.

Sie gab an, am Dienstag zwischen ca. 15.20 und 15.30 Uhr im Bereich Neue Straße Einmündung Große Kirchstraße mit ihrem Ford einen geparkten PKW vorne links im Bereich der Fahrertür/des Kotflügels touchiert zu haben. Bei dem geparkten PKW soll es sich um einen blauen Kombi mit Anhänger gehandelt haben.

Der Geschädigte wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/92120 in Verbindung zu setzen.

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