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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schockanruf: "Sohn verursacht tödlichen Unfall" - Betrüger ergaunern über 30.000 Euro in Gold

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Mit einer perfiden Betrugsmasche haben am 27.04.2026, zwischen 11:40 Uhr und 13:30 Uhr, Unbekannte eine Frau und ihren Mann um einen hohen Geldwert gebracht. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Die falschen Polizeibeamten teilten dem Ehepaar mit, "Der Sohn der Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft. Nur durch die Zahlung einer hohen Kaution könne eine weitere Inhaftierung verhindert werden.

Im Verlauf des Gesprächs setzten die Betrüger ihr Opfer massiv unter Druck. In emotional aufgeladener Atmosphäre und ohne Zeit zum Nachdenken forderten sie die Frau auf, Wertgegenstände bereitzustellen. Schließlich übergab die Geschädigte Gold im Wert von über 30.000 Euro an einen bislang unbekannten Abholer, der wenig später das Gold am Wohnhaus des Ehepaar abholte.

Erst im Nachhinein wurde der Betrug erkannt und Anzeige bei der Polizei in Bad Nenndorf erstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor derartigen sogenannten "Schockanrufen". Diese Masche zielt insbesondere auf ältere Menschen ab und nutzt gezielt Angst und Stress aus, um Opfer zu unüberlegten Handlungen zu bewegen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, insbesondere wenn von Notfällen innerhalb der Familie die Rede ist. Legen Sie im Zweifel auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen direkt unter den Ihnen bekannten Nummern. Geben Sie keine Auskünfte über Vermögenswerte und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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