Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Zeugenaufruf nach Einbruch in Zahnarztpraxis

Lindhorst (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen bittet um Mithilfe der Bevölkerung nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Lindhorst. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.-29.04.2026) zwischen ca. 22 und 7.10 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Zahnarztpraxis an der Oststraße in Lindhorst und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. In der Praxis haben sie augenscheinlich zielgerichtet diverse hochwertige medizinische Geräte entwendet. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe der Zahnarztpraxis beobachtet? Die Polizei Stadthagen bittet Anwohner und sonstige Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05721/98220 zu melden.

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