Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohlenhausen - Unbekannte entwenden Baustellengeräte

Wohlenhausen (ots)

(KEM) In der Zeit vom 24.04.26, 16:30 Uhr, bis 27.04.26, 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannt Täter ein abgestelltes Anbauteil (Magnet) eines Kettenbagger, eine mit Schrott gefüllte orange Absitzmulde sowie ca. 70 Liter Dieselkraftstoff im Bereich des alten Windparks in Wohlenhausen, im Nahbereich zur B6. Dort werden aktuell die Rückstände alter Windräder beseitigt sowie entsprechende Erdarbeiten verrichtet.

Die Polizei geht davon aus, dass die bislang unbekannte Täterschaft u.a. aufgrund des Gewichtes des Magneten von ca. 2 Tonnen mit einem entsprechend ausgerüsteten Lkw (Kran oder Absetzhaken) vorgefahren ist.

Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer hat im i.o. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am alten Windpark beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marklohe unter 05021/924060 entgegen.

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