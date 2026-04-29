Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23.20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte des PK Bad Nenndorf einen 32-jährigen Bad Nenndorfer. Der Mann stand mit seinem Mercedes mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Stadthagener Straße (Höhe Erlengrundteiche). Als die Einsatzkräfte zur Absicherung das Blaulicht einschalteten und hinter ihn fuhren, setzte er zum Losfahren an und hielt kurz daanach wieder an.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten mehrere leere Bierdosen im Fahrzeuginnenraum fest. Zudem nahmen sie deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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