Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferdachrinnen

Friedewald (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.02., bis Montag, 16.02.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 3 m Kupferdachrinnen und entsprechendes Fallrohr an einem alten "Backes" unterhalb des Schlosses Friedewald. Aufgrund der verstärkten Befestigungen muss dies mit grober Gewalt geschehen sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell