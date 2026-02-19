PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferdachrinnen

Friedewald (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.02., bis Montag, 16.02.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 3 m Kupferdachrinnen und entsprechendes Fallrohr an einem alten "Backes" unterhalb des Schlosses Friedewald. Aufgrund der verstärkten Befestigungen muss dies mit grober Gewalt geschehen sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:13

    POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach OT Bennau

    Asbach (ots) - Am Mittwoch den 18.02.2026, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21:00 Uhr, ereignete sich in der der Ortslage 53567 Asbach OT Bennau ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:10

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss / Falsche Kennzeichen an Pkw angebracht

    Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 16.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Dammweg, eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war. An dem Pkw hatte er zuvor amtliche Kennzeichen angebracht, die auf ein anderes ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:53

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

    Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 10.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Saynstraße, einen 22-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren