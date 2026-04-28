Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen/Holte - Senior kommt von der Fahrbahn ab - LKW kann ausweichen

Wietzen/Holte (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 27.04.2026, ist ein 84-jähriger Nienburger alleinbeteiligt mit seinem Seat an der B214 verunfallt.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann mit seinem PKW die B214 aus Fahrtrichtung Sulingen in Richtung Nienburg, als er kurz hinter der Abzweigung Pennigsehl vermutlich aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender LKW konnte im letzten Moment nach links ausweichen und eine Kollision verhindern. Der Senior kam mit seinem PKW anschließend links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben.

Er sowie seine 86-jährige Beifahrerin wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Untersuchung wurden jedoch keine Verletzungen festgestellt.

Sein Führerschein wurde aufgrund des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sichergestellt. Der PKW verblieb zunächst am Unfallort und soll im Laufe des heutigen Tages geborgen werden.

Der LKW-Fahrer wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 04521/67280 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell