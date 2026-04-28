Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 26.04.2026, zwischen ca. 12 und 15 Uhr wurde an der Festhalle an der Enzer Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das schwarze Rad mit silbernen Schutzblechen war mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro.

Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

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