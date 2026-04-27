Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen/Auhagen - Weitere Sachbeschädigungen angezeigt

Sachsenhagen/Auhagen (ots)

(KEM) Die Polizei Hagenburg ermittelt in weiteren Fällen wegen Sachbeschädigung, nachdem diese durch die SG Sachsenhagen angezeigt wurden.

Am Mozartring Ecke Beethovenstraße in Sachsenhagen wurden Verkehrszeichen mit Aufklebern (Hannover 96) beklebt und ein Stromkasten an der Ernst-August-Straße mit Graffiti beschmiert. In Auhagen Auf dem Rähden wurde die Bushaltestelle Auhagen Buhr mit Graffiti beschmiert und das Haltestellenschild wurde mit Aufklebern (Hannover 96) beklebt. An der Straße "Breiter Weg" wurde ein Verkehrszeichen mit Aufklebern und Graffiti beschädigt. Zudem wurden Stromkästen und die Sporthallenwand beschmiert.

Als Tatzeitraum wird derzeit das Wochenende um den 11./12. April angenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten durch Jugendliche oder junge Erwachsene begangen wurden.

Zur Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die PSt Hagenburg unter 05033/9801316 entgegen.

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