Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorrollerfahrerin kommt in Rodenberg von der Fahrbahn ab

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Sonntag, 26.04.2026, kam es gegen 14:07 Uhr in der Suntalstraße in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 52-jährige Fahrerin eines Motorrollers beabsichtigte, aus einer Einmündung nach links in die Suntalstraße abzubiegen. Während des Abbiegemanövers touchierte sie mit ihrem Fahrzeug die Bordsteinkante, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaunelement.

Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde vor Ort abgelehnt.

Der Motorroller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf ein mögliches Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

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