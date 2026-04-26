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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Polizeiliches Fazit Schaumburger Regionalschau

Stadthagen (ots)

Cho / Vom 24.04.-26.04.26 fand auf dem stadthäger Festplatz die Schaumburger Regionalschau statt. Nach polizeilicher Schätzung besuchten insgesamt ca. 60.000 Menschen das Event. An allen Tagen wurde durchgehend eine friedliche und fröhliche Stimmung wahrgenommen. Bei tollem Wetter kam es zu keinerlei bekannten Straftaten. Die Verkehrssituation war, außer einiger "Falschparker", zwar teilweise beschwerlich, jedoch der Veranstaltungsgröße angemessen. Somit zieht die Polizei auch in diesem Punkt eine positive Bilanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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