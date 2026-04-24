Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Bad Nenndorf (ots)
(KEM) In der Zeit von Mittwoch, 22.04.2026, ca. 16.30 Uhr bis Donnerstag, den 23.04.2026, ca. 6.45 Uhr ereignete sich an der Mittelwiese in Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte einen dort geparkten VW ID5 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW an der vorderen linken Fahrzeugseite wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.
Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Verursacher nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.
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