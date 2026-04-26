Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) Am Donnerstag, den 23.04.2026, gegen 13:00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz von der Volksbank im Rintelner Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen.

Anschließend hat sich ein beteiligter Audi in Schwarz unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

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