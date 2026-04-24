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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Widerstand und Täterlicher Angriff auf Polizeibeamte

Rinteln (ots)

(KEM) Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei Rinteln zu einem Randalierer in der Bäckerstraße alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen befand sich der 24-jährige Verursacher vor einem Wohnhaus. Der Rintelner begegnete den Einsatzkräfte unmittelbar verbal aggressiv und ging wiederholt in bedrohlicher Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Als er versuchte, einen Beamten zu schlagen, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Auch hier leistete er weiter vehement Widerstand, sodass ihm erst mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung aus Bückeburg Handfesseln angelegt werden konnten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme bespuckte er die Einsatzkräfte und versuchte sie zu treten.

Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Der Mann erlitt eine leichte Verletzung am Knie. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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