Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Rinteln - Widerstand und Täterlicher Angriff auf Polizeibeamte
Rinteln (ots)
(KEM) Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei Rinteln zu einem Randalierer in der Bäckerstraße alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen befand sich der 24-jährige Verursacher vor einem Wohnhaus. Der Rintelner begegnete den Einsatzkräfte unmittelbar verbal aggressiv und ging wiederholt in bedrohlicher Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Als er versuchte, einen Beamten zu schlagen, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Auch hier leistete er weiter vehement Widerstand, sodass ihm erst mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung aus Bückeburg Handfesseln angelegt werden konnten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme bespuckte er die Einsatzkräfte und versuchte sie zu treten.
Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet.
Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Der Mann erlitt eine leichte Verletzung am Knie. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.
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