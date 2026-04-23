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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Estorf (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 22.04.2026, gegen 11.20 Uhr ereignete sich an der Nienburger Straße Höhe Blumenstraße in Estorf/Leeseringen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige Frau aus der Gemeinde Estorf mit ihrem Skoda die Nienburger Straße und reduzierte aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, welches links abbiegen wollte, ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 19-jähriger Eystruper sah dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Skoda auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines RTW war jedoch nicht erforderlich.

An den PKW entstand Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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