Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Diepenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Diepenau (ots)
(KEM) Am Mittwochmorgen, den 22.04.2026, zwischen ca. 7.10 und 8.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Diepenau.
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den Zaun einer Firma an der Straße Brandheide/Siemensweg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Zaun wurde erheblich beschädigt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.
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