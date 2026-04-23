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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Diepenau (ots)

(KEM) Am Mittwochmorgen, den 22.04.2026, zwischen ca. 7.10 und 8.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Diepenau.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den Zaun einer Firma an der Straße Brandheide/Siemensweg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Zaun wurde erheblich beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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