Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Rinteln (ots)

(KEM) Vor der Weserbrücke in Rinteln hat sich am Mittwoch, 22. April, gegen 11.23 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus ereignet. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh- & Radweg der Bahnhofstraße. Er kam aus Richtung 'Hartler Straße' und war in Fahrtrichtung 'Mindener Straße' verbotswidrig auf der linken Seite unterwegs. Auf Höhe der Weserbrücke soll er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad gestürzt und auf die Fahrbahn gefallen sein. Zu gleicher Zeit befuhr ein 28-jähriger Kalletaler mit einem Linienbus die Bahnhofstraße aus Richtung 'Mindener Straße' kommend in Richtung 'Hartler Straße'. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision zwischen Linienbus und Radfahrer. Der Senior erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in ein Krankenhaus gebracht.

Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit lediglich einem Fahrgast besetzt. Fahrer und Fahrgast wurden nicht verletzt.

Für den Zeitraum der Erstversorgung des Bet. 01 und der Verkehrsunfallaufnahme erfolgte die Einrichtung einer Vollsperrung der Bahnhofstraße im Bereich der dortigen Weserbrücke, der Verkehr wurde abgeleitet. Gegen 12.10 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

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