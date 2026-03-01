Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 27.02.2026 bis 01.03.2026

Adenau (ots)

Am zurückliegenden Wochenende von Freitag, den 27.02.2026, bis zum Sonntag, den 01.03.2026, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau mehrere Verkehrsunfälle. In der Gesamtbetrachtung ereigneten sich vier Verkehrsunfälle mit Sachschäden, fünf Verkehrsunfälle mit Personenschaden, sowie zwei Verkehrsunfallfluchten.

1.

Aufgrund tiefstehender Sonne von der Fahrbahn abgekommen Ein 69-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die B 258 aus Richtung Müsch kommend in Richtung Barweiler. In einer langgezogenen Linkskurve verschätzte sich der Fahrer aufgrund tiefstehender Sonne und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW frontal mit der rechten Seite eines dort geparkten Transporters. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

2.

Unfallflucht nach seitlichem Zusammenstoß Die Unfallbeteiligten befuhren die B 257 zwischen Ahrbrück und Altenahr. Im Ahrbogen wird der 88-jährige Unfallbeteiligte in seinem PKW von zwei nachfolgenden PKW überholt. Als er nun überholt wurde, fuhr er zu weit links und drängte dadurch den überholenden PKW einer 32-Jährigen gegen die Schutzplanke. Durch diesen Anstoß verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und touchierte in der Folge den vor ihr fahrenden PKW einer 64-jährigen Frau. Die beiden Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand Schaden von ca. 6000 Euro. Der 88-jährige PKW-Fahrer verlieb nicht an der Unfallstelle, sondern entfernte sich unerlaubt. Er konnte im Laufe der Ermittlungen umgehend ermittelt werden.

3.

Auffahrunfall in Boos Gegen 16:30 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Boos zu einem Auffahrunfall. Ein Jugendlicher fuhr mit seinem Leichtkraftrad infolge Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden und abbiegenden Rollerfahrer auf, wodurch beide auf die Straße stürzten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge wurden beschädigt; Gesamtschaden ca. 1500 Euro.

4.

Alkoholbedingt von der Fahrbahn abgekommen Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 11:45 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall auf der B412 in der Gemarkung Kempenich informiert. Der allein im Fahrzeug befindliche 44-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B412 aus Richtung Hohe Acht kommend in Fahrtrichtung Weibern. In Höhe der Ausfahrt Kempenich verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn. In der Folge überschlug sich der PKW mehrfach und kam schließlich hinter einer Leitplanke auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg auf dem Dach zum Stillstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert und dadurch absolut fahruntüchtig war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

5.

Nötigung im Straßenverkehr und Flucht vor der Polizei Am Sonntag, den 01.03.2026, gegen 01:10 Uhr kam es auf der B257 zwischen den Ortschaften Leimbach und Adenau zwischen zwei PKW-Fahrern zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Hierbei wurde der Geschädigte durch einen vorrausfahrenden PKW ausgebremst. Als der Beschuldigte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer jedoch zeitnah angetroffen werden. Bei dem 36-jährigen Fahrer aus dem Raum Dortmund konnte deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis, sichergestellt.

6.

Wohnungseinbrüche

Weiterhin kam es an diesem Wochenende zu zwei Wohnungseinbrüchen innerhalb der Ortslage Kempenich. Im ersten Fall wurde durch bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür aufgebrochen. Die Täter verließen das Haus anschließend wieder ohne etwas zu entwenden, so der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Im zweiten Fall wurde ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Haus Bargeld.

