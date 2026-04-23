PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 22.04.2026, zwischen ca. 11.30 und 13.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein E-Scooter vom Fahrradständer am Schulhof am Ratsgymnasium entwendet.

Der schwarz-weiße E-Scooter war angeschlossen und hatte einen Wert von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 09:19

    POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Estorf (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 22.04.2026, gegen 11.20 Uhr ereignete sich an der Nienburger Straße Höhe Blumenstraße in Estorf/Leeseringen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige Frau aus der Gemeinde Estorf mit ihrem Skoda die Nienburger Straße und reduzierte aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, welches links abbiegen wollte, ihre ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 09:09

    POL-NI: Diepenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Diepenau (ots) - (KEM) Am Mittwochmorgen, den 22.04.2026, zwischen ca. 7.10 und 8.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Diepenau. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den Zaun einer Firma an der Straße Brandheide/Siemensweg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Zaun wurde erheblich beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen. ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 07:51

    POL-NI: Rinteln - Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Rinteln (ots) - (KEM) Vor der Weserbrücke in Rinteln hat sich am Mittwoch, 22. April, gegen 11.23 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus ereignet. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh- & Radweg der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren