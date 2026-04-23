Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 22.04.2026, zwischen ca. 11.30 und 13.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein E-Scooter vom Fahrradständer am Schulhof am Ratsgymnasium entwendet.

Der schwarz-weiße E-Scooter war angeschlossen und hatte einen Wert von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

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