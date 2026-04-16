Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 16.04.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 00:30 Uhr eine männliche Person in der Waldseer Straße gemeldet, welche aufgrund ihrer Alkoholisierung Schwierigkeiten habe, auf das mitgeführte Fahrrad aufzusteigen und hierbei mehrfach gestürzt sei. Der 34-jährige Radfahrer konnte schließlich durch eine Streife mit unsicherer Fahrweise im Bereich des Schillerplatzes festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

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