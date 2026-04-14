Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (06.04. bis 12.04.2026) sind im Stadtgebiet Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht worden.

Ein positiver Fall zeigt, dass sich gute Sicherungstechnik auszahlt: Im Zeitraum von Freitag, 03.04.2026, 19:00 Uhr, bis Montag, 06.04.2026, 12:44 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, ein Fenster eines Einfamilienhauses im Stadtteil Oberhausen-Styrum aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch an der vorhandenen Sicherung. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Einbrecher scheitern häufig an gut gesicherten Türen und Fenstern. Mit einfachen Maßnahmen können Sie das Risiko deutlich reduzieren:

Mechanische Sicherungen nachrüsten:

Fenster und Terrassentüren sollten mit geprüften Zusatzsicherungen (z. B. Pilzkopfverriegelungen) ausgestattet sein. Auch einbruchhemmende Türen bieten effektiven Schutz.

Fenster und Türen immer schließen:

Auch bei kurzer Abwesenheit gilt: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Sichtbarkeit erhöhen:

Bewegungsmelder und gut platzierte Außenbeleuchtung schrecken Täter ab.

Anwesenheit vortäuschen:

Nutzen Sie smarte Zeitschaltuhren für TV, Licht und Rollläden oder bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten zu leeren.

Aufmerksame Nachbarschaft:

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und verständigen Sie im Zweifel sofort die Polizei über den Notruf 110.

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