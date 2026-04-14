Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall an Tankstelle - Polizei Oberhausen gibt Präventionstipps

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Oberhausen (ots)

Am Montagvormittag (13.04.) ist es auf der Mülheimer Straße in Höhe einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Autofahrer gegen 10:05 Uhr, das Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Mülheimer Straße zu verlassen. Zeitgleich befuhr der 71-jährige Radfahrer den dortigen Radweg. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Ein Rettungswagen brachte den Mann in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt auf der falschen Seite des Radwegs. Der Autofahrer gab an, vor dem Abbiegen auf den Verkehr geachtet zu haben, den Radfahrer jedoch nicht wahrgenommen zu haben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Um ähnliche Unfälle künftig zu vermeiden, weist die Polizei Oberhausen auf folgende wichtige Verhaltensregeln hin:

Für Radfahrende:

- Nutzen Sie Radwege stets in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

- Rechnen Sie insbesondere an Ein- und Ausfahrten jederzeit mit abbiegenden Fahrzeugen.

- Fahren Sie defensiv und bremsbereit, auch wenn Sie Vorfahrt haben.

- Tragen Sie möglichst einen Fahrradhelm - er kann schwere Kopfverletzungen verhindern.

- Rechnen Sie jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmender.

Für Autofahrende:

- Achten Sie beim Abbiegen und beim Verlassen von Grundstücken besonders auf Radfahrende und Fußgänger.

- Prüfen Sie den Verkehr in beide Richtungen - auch auf Radwegen.

- Tasten Sie sich langsam vor, um die Sicht zu verbessern.

- Rechnen Sie jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmender.

So helfen Sie #LEBEN zu schützen.

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