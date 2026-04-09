Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kontrolleinsatz in Oberhausener Innenstadt - Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam für mehr Sicherheit

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Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag bis in den Abend (08.04.) führte die Polizei Oberhausen gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Oberhausen einen erfolgreichen Kontrolleinsatz in der Oberhausener Innenstadt durch. Denn seit dem März 2026 verfolgt das Polizeipräsidium Oberhausen das neue Behördenziel "Sichere Innenstadt". Zuvor richtete sich drei Jahre lang die schwerpunktmäßige Polizeiarbeit in Oberhausen der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Nunmehr steht im Fokus der Oberhausener Polizeiarbeit, die Innenstadt objektiv und subjektiv sicherer zu machen.

Einen ersten Kontrolleinsatz führten Polizei und KOD am Mittwoch im Bereich der Innenstadt deshalb gemeinsam durch. Hierbei bestreiften Polizei- und Ordnungskräfte fußläufig in gemischten Teams die Bereiche rund um die Innenstadt, wie den Hauptbahnhof, angrenzende Parks, den Saporoshje-Platz, die Markstraße sowie diverse Seitenstraßen. Zusätzlich waren auch Streifenwagen in den Straßen der Innenstadt unterwegs, um gezielt entsprechende Verkehrsverstöße zu ahnden.

Im Rahmen des Sondereinsatzes wurden insgesamt 19 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Unter anderem wegen Parkverstößen, Verstößen gegen das Alkoholverbot am Hauptbahnhof sowie diverse Verstöße der Stadtordnung.

Zusammenfassend kann von einem erfolgreichen ersten Auftakt gesprochen werden. Auch in den kommenden Monaten sind weitere Sondereinsätze im Bereich der Innenstadt geplant.

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