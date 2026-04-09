Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kollision an der Kreuzung

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Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (08.04.), um 17:32 Uhr, erhielten zwei Streifenwagenbesatzungen die Information von der Leitstelle, dass es an der Kreuzung Steinbrinkstraße / Dorstener Straße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen gekommen sei.

Eine 59-jährige Autofahrerin hatte auf der Sterkrader Straße an einer Kreuzung an einer roten Ampel gewartet. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig fuhr aber eine 66-jährige Frau mit ihrem Land Rover vom Linksabbiegerstreifen der Steinbrinkstraße ebenfalls in die Kreuzung ein. Sie hatte vor, nach links in die Dorstener Straße einzubiegen. So kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt.

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