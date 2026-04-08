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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (30.03.-05.04.2026) sind insgesamt fünf Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden.

Die Polizei appelliert deshalb immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen alles zu unternehmen, um den Tätern das Leben schwer zu machen.

Viele Einbrecher lassen sich durch sichtbare technische Sicherungen abschrecken. Denn das Aufbrechen einer zusätzlich gesicherten Tür nimmt mehr Zeit in Anspruch und damit steigt auch die Gefahr, entdeckt zu werden. Lassen Sie sich deshalb kostenlos vom Technischen Sicherheitsberater der Polizei beraten. Er kommt auch zu Ihnen nach Hause und zeigt Ihnen Schwachstellen und gibt Tipps, wie Sie diese vermeiden können. Rufen Sie unter der Telefonnummer 0208-826-4511 an und vereinbaren Sie einen Termin!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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