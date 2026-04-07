Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diebstahl aus Garage - Hochwertige Pedelecs entwendet

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Oberhausen (ots)

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Garage im Bereich Dorstener Straße / Koburger Straße eingebrochen und haben mehrere hochwertige Gegenstände entwendet.

Am Samstagnachmittag (04.04.) stellte der Eigentümer fest, dass die Schließvorrichtung seiner Garage beschädigt war. Das Tor ließ sich aufgrund der Manipulation ohne Schlüssel öffnen. Aus der Garage wurden insgesamt drei Pedelecs sowie ein Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei rät, Garagen und Abstellorte grundsätzlich gut zu sichern:

- Achten Sie auf stabile und intakte Schließvorrichtungen. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden.

- Nutzen Sie zusätzliche Sicherungen wie Vorhängeschlösser oder spezielle Garagentorsicherungen.

- Lagern Sie besonders hochwertige Gegenstände möglichst nicht dauerhaft ungesichert in Garagen.

Gerade bei hochwertigen Fahrrädern, E-Bikes oder auch Fahrzeugen empfiehlt es sich zudem, moderne Technik zur Verfolgung zu nutzen:

- Statten Sie hochwertiges Eigentum, wie Fahrzeuge aller Art, mit Trackern aus. Ortungsgeräte wie z. B. "Apple AirTags" können im Falle eines Diebstahls dabei helfen, gestohlene Gegenstände schneller wiederzufinden.

Zudem ist es wichtig, dass Rahmen- bzw. Seriennummern von hochwertigen Gegenständen notiert werden.

Wer verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden.

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