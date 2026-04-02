Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mutter und Tochter auf Diebeszug - Verurteilung nach 24h

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (31.03.) wurde um 15:40 Uhr eine Streifenwagenbesatzung zu einem Lebensmittelgeschäft auf der Concordiastraße gerufen. Dort hatte zuvor ein Ladendetektiv eine Tatverdächtige eines gemeinschaftlichen Diebstahls aufhalten können. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine 16-Jährige (Staatsangehörigkeit: serbisch) samt einem Kinderwagen, prall gefüllt mit Diebesgut im Wert von knapp 600,00 Euro, antreffen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus: Diesen Kinderwagen hatte die 16-Jährige zuvor gemeinsam mit ihrer Mutter in dem Verkaufsraum des Geschäfts gefüllt, um anschließend den Kassenbereich ohne zu zahlen zu verlassen. Als dies der Ladendetektiv bemerkte, flüchtet die tatverdächtige Mutter jedoch vom Tatort.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde die 16-Jährige auf eine Polizeiwache gebracht, von wo aus die Mutter telefonisch kontaktiert wurde, um ihre minderjährige Tochter auf der Wache in Empfang zu nehmen. Nur wenige Minuten später erschien diese auch auf der Polizeiwache, wo die einschlägig Polizeibekannte vorläufig festgenommen wurde.

Am Mittwochnachmittag (01.04.) erfolgte dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Strafverhandlung im Zuge des beschleunigten Verfahrens: Die 33-Jährige wurde zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ihr Kinderwagen wurde eingezogen.

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