Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine Schwerverletzte

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (26.03.), kam es gegen 13:50 Uhr im Kreuzungsbereich Concordiastraße / Gustavstraße in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Concordiastraße in Fahrtrichtung Friedrich-Karl-Straße und beabsichtigte, von der Linksabbiegerspur in die Gustavstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein weiterer Fahrzeugführer die Concordiastraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße und überquerte die Kreuzung. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde der abbiegende Pkw gegen einen Stromkasten geschleudert, der dabei erheblich beschädigt wurde. Auch beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen verletzt; eine Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Concordiastraße.

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