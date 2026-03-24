Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Paketzusteller angegriffen - Polizei Oberhausen bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Montagmittag (23.03.) ist ein Paketzusteller in Oberhausen Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 13:23 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zur Glockenstraße entsandt, nachdem dort eine Körperverletzung gemeldet worden war. Beim Eintreffen trafen die Einsatzkräfte auf den 38-jährigen verletzten Zusteller, der in seinem abgestellten Fahrzeug eines Paketdienstes saß.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Paketzusteller sein Fahrzeug abgestellt, um Sendungen auszuliefern. Plötzlich trat ein bislang unbekannter Mann an das geöffnete Fahrerfenster heran und fragte nach einem Paket. Als der Zusteller den Mann nach seinem Namen fragte, schlug dieser unvermittelt mit der Faust ins Gesicht des 38-Jährigen.

Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

-etwa 20 bis 25 Jahre alt

-südländischer Phänotyp

-kurze schwarze Haare

-Bart

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0208 826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell