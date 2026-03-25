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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen
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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (16.03. bis 22.03.2026) sind in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld brachen die unbekannten Täter gewaltsam in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Wichtige Tipps:

   - Türen immer abschließen (auch bei kurzer Abwesenheit)
   - Fenster schließen (gekippte Fenster sind offene Fenster. 
     Rollläden abends schließen, tagsüber aber wieder offen lassen)
   - "Einstiegshilfen" vermeiden (Leitern, Gartenmöbel oder 
     Mülltonnen wegstellen oder, wenn möglich, wegschließen)
   - Nachbarschaftshilfe (achten Sie auf verdächtige Personen und 
     informieren Sie Nachbarn bei längerer Abwesenheit)

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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