Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (16.03. bis 22.03.2026) sind in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld brachen die unbekannten Täter gewaltsam in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Wichtige Tipps:

- Türen immer abschließen (auch bei kurzer Abwesenheit)

- Fenster schließen (gekippte Fenster sind offene Fenster. Rollläden abends schließen, tagsüber aber wieder offen lassen)

- "Einstiegshilfen" vermeiden (Leitern, Gartenmöbel oder Mülltonnen wegstellen oder, wenn möglich, wegschließen)

- Nachbarschaftshilfe (achten Sie auf verdächtige Personen und informieren Sie Nachbarn bei längerer Abwesenheit)

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